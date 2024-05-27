Copilot став ШІ-помічником у Telegram

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Корпорація Microsoft додала свій чат-бот Copilot на основі штучного інтелекту у месенджер Telegram. Він даватиме відповіді на різні теми живою мовою: від порад щодо подорожей до створення персоналізованих плейлістів.

Про це йдеться у пресрелізі Microsoft.

Використовувати Copilot можна в настільному та мобільному застосунках Telegram або в Telegram web. Щоб розпочати розмову зі своїм «особистим помічником», як його називає Microsoft, потрібно перейти за посиланням.

Copilot для Telegram наразі перебуває на стадії бета-тестування, він безкоштовний для всіх користувачів, а також доступний на Windows, macOS, Android та iOS.

Бета-версія Copilot для Telegram підтримує лише запити в текстовому чаті. В «особистого помічника» можна запитати про фітнес-рекомендації, новинки зі світу кіно чи музики чи дати запит на пошук інформації. До того ж Copilot може, наприклад, допомогти написати вірші, оповідання або навіть поділитися ідеями для проєкту.