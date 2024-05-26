Завтра по всій Україні будуть відключення світла

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Assosiated Press

Завтра, 27 травня, з 06:00 до 00:00 в усіх регіонах України при перевищенні лімітів споживання діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

Відключення стосуватимуться населення і промисловості, водночас енергоживлення життєво необхідної для мешканців критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Інформацію про те, коли саме застосовуватимуть відключення в тому чи іншому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Атаки на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.