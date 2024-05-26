Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він проти використання німецької зброї для ударів по території росії
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання зброї, наданої Берліном, для ударів по території рф.
Про це він заявив на зустрічі з громадянами, передає Tagesschau.
Він, зокрема, сказав, що наразі не бачить причин розширювати зону дії західної зброї у війні в Україні.
За його словами, існують «чіткі правила, які узгодили з Україною і які діють» для постачання німецької зброї.
«У будь-якому разі це моя позиція», — додав він.
За його словами, така політика полягає в тому, щоб «не допустити переростання конфлікту у велику війну».
Досі як умову для надання Україні зброї Німеччина вимагала, щоб Київ не використовував її для ударів по території росії.
З огляду на дедалі складнішу військову ситуацію в Украхні, депутат Бундестагу й експерт з питань зовнішньої політики партії «Союз 90 / Зелені» Антон Гофрайтер нещодавно закликав дозволити Україні атакувати територію росії західною зброєю. Він наголосив, що в цьому випадку «йдеться про захист українського населення».
- На тлі нового наступу росіян на Харківщину, Україна закликає союзників, зокрема США, скасувати заборону на використання наданої ними зброї для ударів по території росії. Передусім українські високопосадовці кажуть, що така заборона завадила Україні атакувати позиції російських військ, коли вони готували останній наступ. Вони стверджують, що Україні для власної оборони необхідно бити по військових складах на ворожій території. Мовляв, українська влада тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, але через політику багатьох союзників Україна не змогла використати надану ними зброю для превентивного удару.
- Росія добре усвідомлює це обмеження, тому змогла сконцентрувати військову техніку і щонайменше 30 тисяч військових на кордоні, не боячись ураження, наприклад, наданими США балістичними ракетами ATACMS, якими Україна успішно нищила ворога на фронті.
- Тим часом Велика Британія дозволяє України бити своєю зброєю по території рф. Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон цього місяця заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях у росії — Києв сам має вирішувати, чи робити це.
- А Блінкен на пресконференції в Україні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 15 травня казав, що Вашингтон не заохочує ударів по росії американським озброєнням, але «Україна повинна сама вирішувати, що робити». Водночас офіційно поки що позиція Білого дому в цьому питанні залишається незмінною. Утім, Держдеп США стимулює дебати в Адміністрації президента Джо Байдена щодо її помʼякшення.