Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він проти використання німецької зброї для ударів по території росії

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання зброї, наданої Берліном, для ударів по території рф.

Про це він заявив на зустрічі з громадянами, передає Tagesschau.

Він, зокрема, сказав, що наразі не бачить причин розширювати зону дії західної зброї у війні в Україні.

За його словами, існують «чіткі правила, які узгодили з Україною і які діють» для постачання німецької зброї.

«У будь-якому разі це моя позиція», — додав він.

За його словами, така політика полягає в тому, щоб «не допустити переростання конфлікту у велику війну».

Досі як умову для надання Україні зброї Німеччина вимагала, щоб Київ не використовував її для ударів по території росії.

З огляду на дедалі складнішу військову ситуацію в Украхні, депутат Бундестагу й експерт з питань зовнішньої політики партії «Союз 90 / Зелені» Антон Гофрайтер нещодавно закликав дозволити Україні атакувати територію росії західною зброєю. Він наголосив, що в цьому випадку «йдеться про захист українського населення».