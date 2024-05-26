Кількість загиблих від удару по «Епіцентру» в Харкові зростає

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Протягом 25 травня російські війська три рази атакували Харків. Однією з цілей став гіпермаркет «Епіцентр».

Станом на 16:11 кількість загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» зросла до 16, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Серед них — 12-річна дівчинка та її мати.

За даними МВС України, ще 44 людини постраждали, вісім людей вважаються безвісти зниклими.

Ідентифікувати вдалося вже 10 тіл загиблих, вісім з яких — за допомогою ДНК-тестів. На місці працюють штаб поліції та криміналістична лабораторія. Дані щодо постраждалих і загиблих оновлюються.

Близько десятої ранку 26 травня рятувальники ДСНС загасили пожежу в гіпермаркеті. Ліквідація пожежі тривала понад 16 годин, а вогонь поширився на 13 тисяч квадратних метрів.

Працівники ДСНС уже розібрали близько 30% завалів.

Усі, хто втратив звʼязок із близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +38093 494 3162 або 102.