У Харкові через російський удар по «Епіцентру» загинули 14 людей, ще понад десять зникли безвісти

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Російські окупанти атакували Харків три рази протягом 25 травня. Однією з цілей став гіпермаркет «Епіцентр», у якому загинули щонайменше 14 людей. Ще 17 людей вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Національна поліція України.

Через російський удар по «Епіцентру» також постраждали 43 людини.

Близько десятої ранку 26 травня рятувальники ДСНС загасили пожежу в гіпермаркеті. Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі, а вогонь поширився на 13 тисяч квадратних метрів.

Поліція продовжує ідентифікувати особи загиблих і документувати воєнний злочин росіян. На місці працюють слідчі та криміналістична лабораторія. Вдалося встановити особи трьох загиблих. У родичів беруть біологічний матеріал.

Серед безвісти зниклих дев’ять чоловіків і вісім жінок. Зараз фахівці зібрали 14 зразків ДНК у родичів зниклих безвісти.

Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов показав момент удару по «Епіцентру» в Харкові, а саме який вигляд це мало зсередини.

«Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер», — написав він.