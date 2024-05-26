FT: У G7 підтримують ідею закривати кредит для України російськими замороженими активами

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Міністри фінансів G7 підтримали ідею надати кредит Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів. Це може забезпечити фінансування України після 2024 року.

Про це пише Financial Times з посиланням на проєкт комюніке.

Обговорення міністрів ґрунтувалися на пропозиції Вашингтону — надати Україні кредит на $50 мільярдів, який погашатимуть за рахунок прибутку від активів російського Центрального банку на суму понад $200 мільярдів, які перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Міністри фінансів представлять лідерам G7 варіанти формування кредиту перед самітом у червні.

Країни «Великої сімки» хочуть забезпечити фінансування Києва з перспективою на майбутнє, оскільки по обидва боки Атлантики відбудуться важливі вибори.

Утім, багато деталей кредиту ще не узгоджені, зокрема сума, хто його видасть, хто буде гарантом, якщо Україна не виплатить свій борг тощо.

Міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив дефіцит українського бюджету в 2025 році на соціальні та гуманітарні потреби у «понад $10 мільярдів». Якщо б у нього включили військові потреби, то він би був значно більшим.

Український міністр привітав прогрес щодо кредиту під гарантії прибутку від російських активів, але додав, що для України це лише «тимчасове рішення». Тому потрібна повна конфіскація російських активів.