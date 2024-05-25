Росіяни тричі атакували Харків — двоє людей загинули, 43 поранені

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Російська армія вдень 25 травня тричі атакувала Харків. Спершу о 16:00 двома керованими авіаційними бомбами росіяни вдарили в будівельний гіпермаркет «Епіцентр», а вже за кілька хвилин поцілили по Центральному парку міста, там обійшлося без жертв.

Наразі відомо про двох загиблих чоловіків — співробітників «Епіцентру». Ще 35 людей постраждали, а 11 співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок.

«За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей», — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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О 17:45 пожежу в гіпермаркеті вдалося локалізувати. Гасіння й рятувальна операція тривають.

Близько 19:10 росіяни знову вдарили по Харкову — цього разу поцілили в район щільної житлової забудови. Постраждали щонайменше вісім людей.