Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх 2024
- Автор:
- Оля Березюк
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Збірна України візьме участь у Паралімпіаді 2024 в Парижі, попри допуск «нейтральних» спортсменів з росії та Білорусі.
Про це на пресконференції оголосив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає «Суспільне».
У комітеті очікують сумарно на участь 207 паралімпійців з України на Іграх-2024. Наразі путівки в Париж уже здобули 113 українських параспортсменів.
«З 22 видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок», — пояснив Сушкевич.
Ліцензійний процес триває, і наразі Україна бореться за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Причому за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня.
- Паралімпіада-2024 розпочнеться з церемонії відкриття 28 серпня. Сумарно в Парижі розіграють понад 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.
- На попередніх Паралімпійських іграх 2021 року в Токіо збірна України зібрала 98 нагород усіх ґатунків, зокрема 24 золота, і посіла шосте місце в медальному заліку.