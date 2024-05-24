Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова випускають з СІЗО

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Гонтар Володимир / УНІАН

Сьогодні, 24 травня, за ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу в розмірі 55 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Тепер Насірова випустять з-під варти. Водночас він зобовʼязаний прибувати за викликом до суду, не залишати межі Києва без дозволу суду та повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

Також він повинен утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами.

Крім того, Насіров має здати на зберігання усі закордонні паспорти, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України, а також носити електронний браслет.

Строк дії обов’язків — до 7 липня 2024 року.