У Тисі знайшли чергового потопельника. Офіційна кількість загиблих у річці перевищила 30
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У річці Тиса знайшли чергового потопельника. Його тіло несло течією вздовж берега. Загиблий — житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці — зʼясовує слідство.
Держприкордонслужба повідомляє, що справою чоловіка тепер займається поліція. «Закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю», — додали в ДПСУ.
- Від початку повномасштабної війни, за офіційними даними, у Тисі вже загинув 31 чоловік. Усі вони, ймовірно, намагались втекти від мобілізації у сусідні країни. На початку травня в річці Тиса знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити ще більше тіл. Точна кількість загиблих у річці невідома, однак вважається, що вона вища за офіційні дані.