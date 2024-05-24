У Тисі знайшли чергового потопельника. Офіційна кількість загиблих у річці перевищила 30

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У річці Тиса знайшли чергового потопельника. Його тіло несло течією вздовж берега. Загиблий — житель Закарпаття 1975 року народження. Як він опинився в річці — зʼясовує слідство.

Держприкордонслужба повідомляє, що справою чоловіка тепер займається поліція. «Закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю», — додали в ДПСУ.