Премʼєр Угорщини Орбан каже, що його країна «переосмислить» членство в НАТО

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над «переосмисленням» свого статусу в НАТО, щоб у майбутньому вона потенційно змогла відмовитися від поглиблення підтримки України.

Про це він заявив в інтервʼю державному радіо, передає Bloomberg.

Угорські військові чиновники та юристи працюють над новою концепцією, яка відрізнятиме Угорщину від інших членів НАТО.

За словами премʼєра, Угорщина хоче зберегти членство в НАТО, але так, щоб їй «не довелося брати участь у діях НАТО за межами території НАТО».

Угорські солдати наразі є учасниками двох місій Альянсу за межами його території — в Іраку і Косові. Важливо зазначити, що члени НАТО можуть відмовитися від будь-яких військових місій, навіть якщо закликають приєднуватися всі країни-члени.

Віктор Орбан оголосив про плани своєї країни тоді, коли НАТО готує пакет підтримки для України, який представить на саміті лідерів у Вашингтоні в липні. Пакет, імовірно, включатиме посилену роль НАТО в координації поставок зброї та тренуваннях українських сил.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував союзникам створити фонд для України в розмірі $100 мільярдів на найближчі п’ять років. Однак не всі країни-члени підтримують таку ідею. Серед противників — Угорщина.

Угорщина неодноразово намагалася змусити Захід припинити допомагати Україні у війні з росією, блокуючи рішення про виділення підтримки. А ще вона блокувала розширення НАТО до Фінляндії та Швеції і водночас укладала енергетичні угоди з росією.

Утім, в інтервʼю Віктор Орбан зазначив, що Угорщина віддана місії із захисту членів НАТО, однак стурбована фінансуванням і постачанням зброї Україні, бо вона не є членом Альянсу.

Угорський премʼєр принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО щодо можливості вторгнення росії на східний фланг НАТО після України. В Альянсі цю точку зору не поділяють.

НАТО й Україна

26 лютого 2024 року майже 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку росії. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправки військ країн НАТО в Україну.

Ця заява викликала жваві обговорення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що таке рішення не ухвалювали, а в росії — що такий крок буде оголошенням війни. Деякі члени НАТО підтримали Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідеї розташування військ в Україні в разі критичної ситуації. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що під відправкою військ НАТО в Україну Макрон мав на увазі навчання. Кулеба зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.

Водночас у Литві вже заявили, що готові відправити своїх солдатів в Україну на навчальну місію. Київ має лише попросити.