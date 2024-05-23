Зʼявились супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по бухті в Севастополі, під час якого постраждав корабель «Циклон»

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Російська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки руйнувань в Севастополі в бухті Інженерна після удару ЗСУ по російських кораблях.

Знімок зроблений 23 травня. Він наочно показує руйнування на місці влучання випущеної Україною в ніч на 19 травня ракети і вирву від неї.

Поруч із місцем влучання перебував малий ракетний корабель «Циклон», носій ракет «Калібр», якими росія обстрілює Україну. В Генштабі ЗСУ казали про ураження корабля, але не уточнювали масштаби пошкоджень.