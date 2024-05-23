США визнали Кенію ключовим союзником поза НАТО. Що це означає
- Автор:
- Оля Березюк
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William Samoei Ruto, PhD / X
США визначили Кенію ключовим союзником поза НАТО, йдеться на сайті Білого дому.
У відомстві наголосили, що це вперше такий статус отримала африканська країна на південь від Сахари.
«Це потужний символ тісних відносин між нашими двома країнами, і ми вітаємо посилення співпраці в галузі безпеки і спільних пріоритетів, про які свідчить цей крок», — зазначили у Білому домі.
В адміністрації Байдена також наголосили, що таким рішенням вони хочуть продемонструвати Кенії повагу щодо залучення країни до вирішення регіональних і глобальних проблем.
Як пише Reuters, цей крок формалізує зрушення, які спостерігаються в останні роки, коли Кенія все більше наближається до американської орбіти, в тому числі завдяки більш тісній співпраці щодо Сомалі.
Politico наголошує, що новий статус — це підвищення рівня відносин між двома країнами, яке може дати Вашингтону більший вплив у Східній Африці. Обидві країни вже давно співпрацюють у сфері боротьби з тероризмом, спільно протидіючи терористичному угрупованню «Аль-Шабаб», яке протягом десятиліть здійснює смертоносні напади в регіоні.
Кенія також входить до складу Контактної групи з питань оборони України, коаліції з близько 50 країн, які регулярно зустрічаються для координації дій щодо того, як найкраще озброїти Київ проти Москви.
Зміцнення звʼязків між Вашингтоном і Найробі відбувається в той час, коли адміністрація Байдена стурбована посиленням впливу Китаю на африканському континенті, на додаток до звʼязків росії з Кенією.
- Наразі статус ключового союзника, окрім Кенії, мають ще 19 країн: Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Йорданія, Нова Зеландія, Аргентина, Бахрейн, Філіппіни, Таїланд, Тайвань, Кувейт, Марокко, Пакистан, Туніс, Бразилія, Катар та Колумбія.
- До 2022 року статус ключового союзника мав також Афганістан, однак його скасували після того, як владу в країні захопили таліби.