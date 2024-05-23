В Одесі померла 4-річна Злата. Під час ракетної атаки 29 квітня у її серце влучив осколок ракети

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National Cancer Institute / Unsplash

В Одеській лікарні померла 4-річна Злата — дівчинка, яка постраждала від ракетного удару 29 квітня. Майже місяць лікарі боролися за її життя, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Загальна кількість жертв від тієї атаки зросла до восьми.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що осколок російської ракети влучив у серце дитини.

29 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі — атака забрала життя восьми людей та завдала поранень ще тридцяти. Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії, більш відомий як «Замок Гаррі Поттера».

Серед загиблих — проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності академії Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.