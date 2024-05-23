«Альтернативу для Німеччини» перед виборами виключили з ультраправої групи Європарламенту

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Найбільшу ультраправу німецьку партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН) 23 травня виключили з групи «Ідентичність і демократія» в Європейському парламенті. Це сталось на тлі низки скандалів, які останнім часом супроводжують партію. Про це повідомляє Politico.

Керівництво «Ідентичності та демократії» проголосувало за виключення АдН за два тижні до голосування на виборах до Європейського парламенту.

Причиною став скандал довкола євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра, який у нещодавньому інтервʼю італійській газеті La Repubblica назвав «помилковим узагальненням» той факт, що члени СС були злочинцями.

Під тиском однопартійців та інших членів «Ідентичності та демократії» Кра оголосив, що призупинить свою кампанію і вийде з керівної ради «Альтернативи для Німеччини», але залишається головним кандидатом від партії напередодні виборів до Європарламенту.

АдН також заборонила Кра участь у публічних заходах партії, але попри це він зберіг місце у керівному комітеті.

Французька партія «Національне обʼєднання» раніше заявила, що у наступному складі Європейського парламенту не хоче бути з АдН в одній групі, що складається з правих популістських, націоналістичних і правоекстремістських європейських партій.

Що відомо про вибори до Європарламенту

Вибори нового, 10-го скликання Європейського парламенту відбудуться 6—9 червня 2024 року (дата відрізняється залежно від країни). У 27 державах-членах Європейського Союзу обиратимуть 720 депутатів терміном на пʼять років. Кількість депутатів на 15 більша, як порівняти з попередніми виборами 2019 року: з урахуванням змін у кількості населення, додали по два додаткових депутатських крісла для Франції, Іспанії й Нідерландів, та по одному для Австрії, Данії, Бельгії, Польщі, Фінляндії, Словаччини, Ірландії, Словенії та Латвії.

Загальна кількість представників у Європарламенті для кожної держави ЄС вираховується за так званим «принципом дегресивної пропорційності». Простими словами, депутат Європарламенту від великої країни представляє більше людей, ніж депутат Європарламенту від малої країни. Це дозволяє меншим за розміром державам мати більше депутатів, ніж вони мали б за «чесним» пропорційним розподілом.

Тим не менш, різниця в кількості депутатів від держави до держави може бути дуже значною: у новому складі Європейського парламенту найбільша національна група від Німеччини налічуватиме 96 депутатів, друга за величиною, від Франції — 81 депутата, третя, Італія — 76 депутатів, а найменші, від Мальти, Люксембургу та Кіпру — по 6 депутатів кожна.