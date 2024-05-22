У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішень поки немає

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У Польщі розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Однак жодних рішень з цього приводу не ухвалено.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський.

«Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень у цій справі немає», — зазначив Вронський, додаючи, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.

За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли б збивати такі ракети ще над територією України і якими могли б бути юридичні наслідки такого кроку.

Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.

Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.