Президент Чилі підтвердив участь у Глобальному саміті миру

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Gabriel Boric/Facebook

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Чилі Габріель Борич підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він розповів, що під час відеорозмови з Боричем обговорив ситуацію на Харківщині, де росія намагається розширити географію свого вторгнення.

«Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру», — зазначив Зеленський.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Як пише CNN Brasil, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не їхати на саміт миру, оскільки вважає що «немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту».