Китай увів санкції проти 12 збройових компаній США
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Влада Китаю 22 травня запровадила санкції проти 12 виробників зброї зі Сполучених Штатів та їхніх керівників.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ КНР.
У міністерстві заявили, що протягом тривалого часу США нібито ігнорують «неупереджену позицію» Китаю щодо війни в Україні, запроваджують «протиправні» односторонні санкції через «фактори, повʼязані з росією» та вдаються до «залякування та економічного примусу».
Також у Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито «підриває суверенітет і територіальну цілісність» Китаю.
Під обмеження потрапили:
- Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
- Lockheed Martin Aeronautics;
- Javelin Joint Venture;
- Raytheon Missile Systems;
- General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
- General Dynamics Information Technology;
- General Dynamics Mission Systems;
- Intercoastal Electronics;
- Systems Research and Simulation;
- Iron Mountain Solutions;
- Applied Technology Group;
- Arciont.
Вищим керівникам усіх компаній заборонено вʼїзд на територію Китаю. Їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.
- Штати неодноразово вводили санкції проти китайських компаній, які допомагали армії рф. Зокрема, 11 квітня під обмеження потрапили кілька компаній, які закуповували компоненти до дронів Shahed та розробляли російські безпілотники.