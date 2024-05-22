Верховна Рада прийняла ще один закон, який посилює незалежність САП

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Transparency International Ukraine

Верховна Рада 22 травня прийняла за основу проєкт закону № 11168, який надає можливість керівнику САП призначати з-поміж прокурорів прокуратури людей, які будуть вести нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю.

Про це йдеться в картці проєкту.

Як пояснює Transparency International Ukraine, цим проєктом нардепи усунули прогалину, що виникла після прийняття закону щодо посилення самостійності САП.

Річ у тому, що після виведення САП зі структури Офісу генпрокурора норма статті про нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності не поширювалась на прокурорів САП. Тепер це виправили, розширивши положення відповідної статті.

У Transparency International Ukraine нагадали, що для посилення процесуальної ваги керівника САП до його правового статусу потрібно додати:

можливість ініціювати кримінальні провадження та погоджувати проведення слідчих дій щодо народних депутатів;

повноваження звертатись із запитами про екстрадицію до компетентного органа іноземної держави;

можливість розглядати й вирішувати питання про створення спільних слідчих груп за запитом слідчого органа досудового розслідування України, прокурора України та компетентних органів іноземних держав.

У грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10060, який посилює самостійність і незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Закон виводить САП зі структури Офісу генерального прокурора та організовує її в окремий орган прокуратури. Фактично він змінює статус САП. Також документ вдосконалює процедури відбору прокурорів і призначення на адміністративні посади в САП, створює процедуру дисциплінарних проваджень щодо прокурорів і визначає механізм підзвітності керівництва прокуратури, включно з оцінкою ефективності та зовнішнім аудитом з боку незалежних експертів.