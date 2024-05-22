В Індії достроково закривають школи на канікули через спеку — температура сягає +47,4 °C

Новини

Влада індійської столиці Делі наказала достроково закрити школи на літні канікули, оскільки температура в місті сягнула +47,4 °C.

Про це пише Hindustan Times та The Guardian.

Бюро погоди Індії попередило про сильну спеку цього тижня, яка досягла піку у передмісті Делі Наджафгарху 21 травня і стала найспекотнішою температурою в країні.

Влада інших штатів Індії, включаючи Харʼяну, Мадхʼя-Прадеш, Пенджаб і Раджастан, також наказала закрити школи.

Хоч Індія і звикла до високих літніх температур, проте багаторічні наукові дослідження засвідчили, що кліматична криза спричиняє довші, частіші та інтенсивніші хвилі спеки, ніж були раніше.

Індійський метеорологічний департамент видав попередження про вплив спеки на здоровʼя, особливо для дітей, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.