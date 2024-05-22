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Президент підписав закон про домашніх працівників. Що зміниться

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Unsplash

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5695, який регулює роботу домашніх працівників і має знизити рівень незадекларованої праці.

Про це свідчить картка проєкту закону.

Новий закон визначає статус домашнього працівника, завдяки чому він зможе отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Закон вводить у законодавство поняття «домашня праця», забезпечує працівникам соціальний захист, а також визначає таке:

У трудовій договір можна внести платне чи безоплатне надання працівнику житла, заборону роботодавцю самостійно вираховувати із зарплати вартість проживання. До того ж роботодавець мусить попередити про звільнення працівника щонайменше за два тижні. А якщо роботодавець посягає на честь і гідність працівника, то останній може звільнитися миттєво.