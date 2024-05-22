Президент підписав закон про домашніх працівників. Що зміниться

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5695, який регулює роботу домашніх працівників і має знизити рівень незадекларованої праці.

Про це свідчить картка проєкту закону.

Новий закон визначає статус домашнього працівника, завдяки чому він зможе отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Закон вводить у законодавство поняття «домашня праця», забезпечує працівникам соціальний захист, а також визначає таке:

Домашня праця — це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше за 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну і припинення трудових відносин, визначає права й обовʼязки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органа виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

На роботу не можна брати працівника, молодшого 16 років.

У трудовій договір можна внести платне чи безоплатне надання працівнику житла, заборону роботодавцю самостійно вираховувати із зарплати вартість проживання. До того ж роботодавець мусить попередити про звільнення працівника щонайменше за два тижні. А якщо роботодавець посягає на честь і гідність працівника, то останній може звільнитися миттєво.