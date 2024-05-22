Ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України імені підозрюваного не називають, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах кажуть, що це Смирнов.

За ст. 368-5 КК Смирнову загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними розслідування, яке веде НАБУ, у 2020—2022 роках посадовець придбав дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному житловому комплексі у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Переважна частина майна оформлена на рідного брата, проте Смирнов зберіг за собою право розпоряджатися майном. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом Смирнов переоформив його на себе.