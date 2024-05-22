«Укрзалізниця» скорочує час подорожі з Києва до Варшави

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Час подорожі з Києва до Варшави потягом «Укрзалізниці» скоротять на 1 годину 23 хвилини з 9 червня. Це вдасться завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ (Польща).

Про це пише пресслужба перевізника.

Тому з 9 червня поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до польської столиці о 10:18 (замість 10:15).

Тим часом поїзд №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме української столиці о 12:13 (замість 12:17).

Також «Укрзалізниця» скоригувала графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, щоб скоротити час у дорозі й очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

Поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 – 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).

Поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 – 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.

Поїзд №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).

Поїзд №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Поїзд №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).

Поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Купити квитни за оновленим графіком від 9 червня можна вже зараз у застосунку УЗ та на вебсайті.