Норвегія визнала незалежність Палестини. Аналогічні рішення можуть оголосити Ірландія та Іспанія

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Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що його країна офіційно визнала незалежність Палестини. Рішення набуде чинності 28 травня.

Премʼєр обґрунтовує рішення тим, що становлення Палестинської держави необхідне для встановлення миру на Близькому Сході.

«Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову Палестинської держави та зможемо притягнути її до відповідальності», — цитує NRK слова Стьоре.

Також очікується, що премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні представить пропозицію про визнання державності Палестини в парламенті.

Крім того, уряд Ірландії планує офіційно оголосили про визнання Палестинської держави спільно з іншими двома країнами.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для «термінових консультацій» через рішення двох країн визнати Палестинську державу.

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Контекст

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

1988 року Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн — членів ООН, зокрема Україна. Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежність Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.