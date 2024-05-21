Близько 100 мешканців Вовчанська не можуть евакуюватися через погрози росіян розстрілом

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У Вовчанську на Харківщині залишилося близько 100 людей. Війська рф фактично взяли їх у заручники й не дозволяють евакуюватися.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію», — сказав він.

За його словами, щойно буде можливість, з Вовчанська заберуть тих, хто залишився.

«З прикордоння, де зараз ідуть бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій», — додав голова ОВА.