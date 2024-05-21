Українці, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, мають повернутися до України та стати на облік

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До 16 червня 2024 року чоловіки, яких у свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на більше ніж 3 місяці, мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Відповідна процедура прописана у постанові Кабміну № 563 (стор. 7, абзац 4).

Також передбачено, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що й чоловіки в Україні.

Закордонні дипломатичні установи інформуватимуть призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.

Як відомо, новий закон про посилення мобілізації запровадив військовий облік для громадян, які перебувають за кордоном, а врегулювати цей порядок мав Кабмін.

Раніше передбачалось, що військовозобовʼязаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, могли зняти з обліку в ТЦК, коли людина прийшла туди особисто й принесла документи, що підтверджують виїзд за кордон. Тепер цю норму прибрали. Тобто призовники, військовозобовʼязані та резервісти більше не знімаються з військового обліку у ТЦК.

Зауважимо, чоловіки за кордоном для подачі заявки щодо видачі паспортів повинні будуть сформувати електронний військово-обліковий документ. Можливість подати військово-обліковий документ у паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі — лише електронний.

Уразі зміни email військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобовʼязані внести зміни в облікові дані.

Штрафи за порушення норм мобілізації

У період воєнного стану порушення правил військового обліку загрожує штрафом від 17 000 до 25 500 гривень.

А от порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу від 5 100 до 8 500 грн для громадян та від 17 000 до 25 500 грн — для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських обʼєднань.

Повторне протягом року порушення загрожує штрафом від 17 000 до 25 500 грн для громадян і від 34 000 до 51 000 грн — для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських обʼєднань.

Адміністративне стягнення за порушення законодавства про військовий облік, мобілізацію, мобілізаційну підготовку під час воєнного стану можуть накласти протягом трьох місяців після його виявлення, але не пізніше одного року після його вчинення.