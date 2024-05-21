Ініціатива Німеччини з посилення української ППО зібрала майже мільярд євро

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Flickr / Stephan Röhl

Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок прибула до Києва 21 травня з візитом. Її мета — запевнити, що попри загострення бойових дій Німеччина та Європа продовжуватимуть підтримувати Україну.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Німеччини.

Нещодавно міністр закордонних справ Аналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус започаткували глобальну ініціативу з посилення протиповітряної оборони України. На неї зібрали вже майже мільярд євро.

«Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе в цій війні. Путін припускає, що врешті-решт у нас закінчиться повітря, але ми витримаємо. Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі», — наголосила Бербок.

Окрім демонстрації підтримки України, очільниця МЗС Німеччини також планує провести підготовку до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.