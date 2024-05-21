Як українці переконують США дозволити бити американською зброєю по росії. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 20 травня

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«Бабель»

Великий аналітичний текст про голову Офісу президента Андрія Єрмака вийшов у виданні The Washington Post. Загалом його тональність критична: статтю приурочено до пʼятиріччя правління Володимира Зеленського, коли за нормальних умов президента вже мали б переобрати чи замінити на іншого. В умовах воєнного стану цього не відбувається («Бабель» писав, що юридично відтермінування виборів законні й виправдані, інші країни в умовах війни чинили так само), натомість чимало влади сконцентрувала у своїх руках людина, яку український народ навіть не обирав ― Єрмака призначив президент. Це підживлює російську пропаганду і дає додаткові приводи для напруги в суспільстві, пише видання.

WP, з одного боку, наводить слова інших політиків про те, що вже складно визначити, хто у країні головний у прийнятті рішень ― зокрема, про це у статті говорить голова Адміністрації президента часів Віктора Ющенка Олег Рибачук. Згадується й про те, що Єрмак завʼязав на собі комунікацію з президентом, а нещодавнє звільнення кількох заступників голови ОП ще більше посилило його позиції. З іншого боку, спікери в матеріалі з боку влади ― чимало хто з них побажав лишитись неназваним, щоб не викликати гніву керівництва ― заявляють, що Єрмак вкрай ефективний і, доручивши йому будь-яке завдання, можна не переживати щодо його втілення. Про це кажуть і представники Заходу ― наприклад, колишній посол США в росії Майкл МакФол, який очолює міжнародну групу з розробки санкцій проти країни-агресора. «У певному сенсі він фактично премʼєр-міністр, міністр закордонних справ і голова державної канцелярії, ― сказав він. ― Я знаю, що всі скаржаться на це. Але, з іншого боку, у країні війна. А Єрмак, на мою думку, дуже ефективний в тому, що робить».

Журналісти видання зустрілися й з Єрмаком, який, зауважують вони, «працює по 19 годин на добу» і привчив команду «приймати будь-які рішення за одну хвилину». Вони відзначили його простоту в спілкуванні й безпосередність. Під час інтервʼю Єрмак постійно наголошував, що він просто помічник, а рішення в Україні все одно приймає Володимир Зеленський. «Він слухає багатьох, але потім складає власну думку», ― сказав він.

Про спроби українських політиків переконати США дозволити бити по російській території американською зброєю пише видання The Hill. Для цього Вашингтон відвідали пʼятеро українських парламентарів, які запевняли, що якби цієї заборони не було, недавній наступ росіян на Харківщині не вдався б. Голова фракції партії «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія, який був серед делегатів, не стримувався у висловах. «Це якби хтось захотів атакувати Вашингтон з території штату Вірджинія (який межує з містом), а ви казали б, що з якоїсь причини атакувати Вірджинію не можете, ― сказав він. ― Це неймовірно. Військові, зокрема генерали, не розуміють цього. Тож вони підштовхують нас, політиків, скасувати це правило». У статті також наводять слова керівника українського центру «Трансатлантичний діалог» Максима Скрипниченка, який виступає радником українських політиків. Він зазначив, що росіяни перенесли чимало центрів управління на свою територію і за межі досяжності ракет HIMARS. Також літаки можуть безпечно запускати керовані авіабомби з російської території, а Україна без змоги відповісти фактично залишає це безкарним. Можливість бити по російських штабах ATACMS і збивати літаки бодай за допомоги ПЗРК Stinger змінили б ситуацію. Й американські політики, як-от сенатор Марк Келлі, це визнають. На боці України й представники інших держав ― наприклад, Британії чи Естонії. Утім, офіційний Білий дім, попри лобізм українців, заборону на використання американської зброї поки що не скасовує, пише медіа.

Також варті уваги текст The Guardian про радість українців через перемогу боксера Олександра Усика і матеріал Financial Times про те, як країни «Великої сімки» сходяться на рішенні виділити України $50 мільярдів за рахунок майбутніх відсотків від заморожених російських активів.

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