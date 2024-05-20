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Міністерство оборони Нідерландів

Нідерланди передадуть Україні бронемашини YPR-765. Вони забезпечують вогневу підтримку в бою, на них евакуюють поранених військових і доставляють боєприпаси на фронт.

Про це повідомили міністерства оборони України та Нідерландів.

Нову допомогу оголосила міністр оборони Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Зусилля, яких ми доклали останнім часом, окупляться в найближчі місяці. Важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у спільні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна взяла верх у боротьбі за свободу», — наголосила вона.

Кількість таких бронемашин, які отримає Україна, не оголошують. Нідерланди наразі вже поставили в Україну 207 бронемашин YPR різних типів.