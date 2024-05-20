Головний прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає ордери на арешт премʼєра Ізраїлю і лідерів ХАМАС

Новини

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

Про це йдеться в заяві прокурора на сайті суду.

Офіс головного прокурора зібрав докази, які дозволяють притягти до кримінальної відповідальності командира бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лідера політичного крила руху Ісмаїла Ханію, а також лідера ХАМАС у секторі Гази Яхью Сінвара, якого називають організатором нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Дейфа у той день оголосив про військову операцію проти Ізраїлю під назвою «Шторм Аль-Акса».

Усіх трьох вважають відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю і в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС. У переліку злочинів — чисельні атаки на цивільних, катування, зґвалтування та інше. Їм закидають убивство сотень ізраїльтян у поселеннях Кфар-Аза, Нір Оз, Нахаль Оз, Беері та на музичному фестивалі Supernova, а також захоплення щонайменше 245 заручників, яких вивезли в сектор Гази.

Офіс Хана вважає, що вказані лідери ХАМАС відповідальні за планування нападів і підбурювання до воєнних злочинів.

Щодо лідерів Ізраїлю, то Офіс прокурора вважає, що Йоав Галант і Біньямін Нетаньягу несуть кримінальну відповідальність за використання голоду як методу ведення війни, навмисне заподіяння шкоди здоровʼю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення Гази та інші злочини проти людяності. Усі звинувачення стосуються військової операції армії Ізраїлю в секторі Гази, яка почалася у відповідь на атаку ХАМАС.

Також їм закидають облогу сектора Гази, перекриття всіх пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги.

Тепер рішення має винести колегія суддів МКС. Лише в разі погодження буде ухвалено остаточні рішення про видачу ордерів на арешт.