Премʼєрка Естонії: Деякі країни відправили до України військових для навчання бійців ЗСУ

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Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтервʼю Financial Times заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

На її думку, союзники по НАТО не повинні хвилюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з росією.

Вона розповіла, що «є країни, які вже тренують солдатів на місцях», і вони роблять це на свій страх і ризик. Водночас Кая Каллас пояснює, що якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, то це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

«Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: “Це стаття 5. Нумо... бомбити росію”. Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають реальних підстав», — заявила Каллас.

В Естонії, за словами прем’єрки, щоб відправити інструкторів в Україну, потрібне схвалення парламенту. «Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати», — сказала вона.

Каллас не бачить ризику прямого конфлікту з росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

«Російська пропаганда тільки те й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони схочуть напасти, вони нападуть», — вважає Каллас.