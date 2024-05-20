ЗСУ, ймовірно, знищили російський корабель «Циклон» — останній носій крилатих ракет у Чорному морі

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Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив про вірогідність того, що Чорноморський флот росії втратив малий ракетний корабель «Циклон» — останній носій крилатих ракет у Криму.

Це сталося під час атаки 19 травня. У ЗСУ заявили, що тоді знищили морський тральщик 266-М «Ковровець».

Щодо «Циклону» інформацію уточнюють. «Було уражено весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер [...]. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але є вірогідність, що Чорноморський флот втратив у Криму останній носій крилатих ракет», — сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

У коментарі «Радіо Свобода» він додав, що на півострові «Циклон» виконував роль протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Корабель був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але, як стверджує Плетенчук, жодного пострілу він не зробив.