В авіакатастрофі загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі

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IRANIAN SUPREME LEADER’S OFFICE/ZUMA PRESS

Кабінет міністрів іранської адміністрації скликав екстрене засідання після офіційного підтвердження загибелі президента Ібрагіма Раїсі в катастрофі гелікоптера.

Інформацію про це передає агентство новин Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції.

Перший віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі виконуватиме обовʼязки президента країни упродовж 50 днів. За цей час мають пройти позачергові президентські вибори.

Також на борту вертольота перебували:

міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан;

губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі;

представник лідера Ісламської революції в цій провінції аятола Мохаммед Алі Але-Хашем;

глава підрозділу охорони президента Сейєд Мехді Мусаві;

пілот;

другий пілот;

технічний офіцер.

Вертоліт із Раїсі зазнав аварії 19 травня, коли президент Ірану під час сильного туману повертався після відкриття греблі на кордоні з Азербайджаном. Загалом гелікоптерів із «міністрами й чиновниками» було три, два з них приземлилися без проблем.