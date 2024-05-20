В авіакатастрофі загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі
- Автор:
- Софія Телішевська
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IRANIAN SUPREME LEADER’S OFFICE/ZUMA PRESS
Кабінет міністрів іранської адміністрації скликав екстрене засідання після офіційного підтвердження загибелі президента Ібрагіма Раїсі в катастрофі гелікоптера.
Інформацію про це передає агентство новин Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції.
Перший віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі виконуватиме обовʼязки президента країни упродовж 50 днів. За цей час мають пройти позачергові президентські вибори.
Також на борту вертольота перебували:
- міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан;
- губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі;
- представник лідера Ісламської революції в цій провінції аятола Мохаммед Алі Але-Хашем;
- глава підрозділу охорони президента Сейєд Мехді Мусаві;
- пілот;
- другий пілот;
- технічний офіцер.
Вертоліт із Раїсі зазнав аварії 19 травня, коли президент Ірану під час сильного туману повертався після відкриття греблі на кордоні з Азербайджаном. Загалом гелікоптерів із «міністрами й чиновниками» було три, два з них приземлилися без проблем.
- Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є головою держави і командувачем збройних сил. Це найвищий посадовець в Ірані. Президент же має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами та організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику та армію.