Наступ росіян на Харківщині сповільнили. Українські оборонці тримають позиції

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FEDOROV / Telegram

Силам оборони України вдалося сповільнити активність окупантів на Харківському напрямку. Там відбулося вісім бойових зіткнень. Попри спроби ворога прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці й Липців, українські військові впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат і самі провели контратакувальні дії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на фронті залишається складною, водночас контрольованою, запевняють у Генштабі. Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Там Сили оборони також подавляють наступальний потенціал противника й подекуди контратакують.

Не спадає натиск окупантів і на Покровському напрямку, там ворог 23 рази намагався прорвати оборону українського війська неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового.

Також ворог удвічі збільшив кількість атак на Курахівському напрямку — з п’яти до десяти.