Наступ росіян на Харківщині сповільнили. Українські оборонці тримають позиції
- Автор:
- Олександра Амру
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FEDOROV / Telegram
Силам оборони України вдалося сповільнити активність окупантів на Харківському напрямку. Там відбулося вісім бойових зіткнень. Попри спроби ворога прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці й Липців, українські військові впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат і самі провели контратакувальні дії.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ситуація на фронті залишається складною, водночас контрольованою, запевняють у Генштабі. Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Там Сили оборони також подавляють наступальний потенціал противника й подекуди контратакують.
Не спадає натиск окупантів і на Покровському напрямку, там ворог 23 рази намагався прорвати оборону українського війська неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового.
Також ворог удвічі збільшив кількість атак на Курахівському напрямку — з п’яти до десяти.
- Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області. За словами президента України Володимира Зеленського, Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».
- 16 травня в Генштабі повідомили, що Сили оборони призупинили просування російських окупантів на Харківщині.
- Сьогодні, 19 травня, Генштаб у зведенні повідомляв, що станом на 13:30 ворог активізувався на Харківському напрямку.