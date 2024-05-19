Хусити поблизу Ємену атакували ракетою танкер, що належить Греції. Судно возило російську нафту в Китай

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Підтримувані Іраном бойовики-хусити 18 травня влучили ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Близько першої ночі хусити атакували протикорабельною ракетою грецький танкер M/T Wind, який ішов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Удар спричинив затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок. Корабель морської коаліції відреагував на сигнал лиха, надісланий судном, але допомога не знадобилася. Екіпаж M/T Wind зміг сам відновити управління кораблем і продовжити рух.

У CENTCOM наголошують, що M/T Wind останнім часом причалював до росії та прямував до Китаю.

Британський морський страхувальник Ambrey повідомив, що напад стався приблизно за 18 км на південний захід від єменського портового міста Моха на Червоному морі, і що ракета спричинила пожежу у відсіку кермового механізму, пише Reuters.

Судно завантажили нафтою в російському чорноморському порту Новоросійськ, після чого воно прямувало до Китаю, йдеться в заяві Ambrey.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.

27 квітня єменські хусити заявили, що завдали ракетного удару по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з російського Приморська до Індії.