Серветку, яка скріпила перехід Мессі до «Барселони», продали на аукціоні за €653 тисячі

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Паперову серветку, яка скріпила перехід футболіста Ліонеля Мессі в «Барселону», продали на аукціоні за €653 тисячі.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому Bonhams.

На серветці написана у 2000 році обіцянка, що гравець перейде в легендарний каталонський футбольний клуб. Початкова ціна лоту становила €257 тисяч.

Спортивний директор Карлес Рексач витягнув серветку під час трапези з аргентинським агентом Орасіо Гаджіолі та радником «Барселони» з трансферів Хосепом Мінгуеллою.

На фактично документі із підписами «Карлес Рексач», «Хозеп Мінгуелла» та «Орасіо Гаджолі» іспанською мовою йдеться про зобовʼязання: ФК «Барселона» має підписати контракт з Ліонелем Мессі. На той час йому було 13 років.

«Це змінило життя Мессі, майбутнє ФК «Барселона» і допомогло подарувати деякі з найвеличніших моментів футболу мільярдам уболівальників по всьому світу», — сказав експерт Ян Елінг з Bonhams New York.

Ліонель Мессі — один з найкращих футболістів світу. У 2022 році в складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу. Також Мессі вісім разів отримував «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст року.