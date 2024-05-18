Українські зенітники збили ще один російський Су-25

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Українські зенітники з 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ще один російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Там пишуть, що тепер залишки штурмовика російських окупантів дотлівають в одній з донецьких посадок.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 18 травня українські війська від початку повномасштабного вторгнення знищили 354 літаки, без урахування цього штурмовика Су-25, і 326 гелікоптерів.