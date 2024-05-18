Зеленський: Атака росіян на Харківщині може бути першою хвилею більшого наступу

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AFP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ російських військ на Харківщині може бути першою хвилею більшого наступу.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю AFP, яке цитує Yahoo.

«Росіяни розпочали свою операцію, вона може складатися з кількох хвиль. І це їхня перша хвиля. Але після цієї першої хвилі ситуація під контролем», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ — такого, як було на початку вторгнення. Однак росія може спробувати атакувати Харків. хоч і розуміє, що це буде «дуже важко». Зеленський сказав, що російські війська проникли на 5—10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

«Я не скажу, що це великий успіх», — сказав Зеленський. — «Ми повинні бути тверезими і розуміти, що росіяни йдуть вглиб нашої території. А не навпаки. І це все ще їхня перевага»

На тлі цього Зеленський заявив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість, і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

«Вони [росіяни], як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути», — пояснив Зеленський.

При цьому Зеленський вказав на наявність проблем із бойовим духом у Збройних силах України й нестачу кількості українських військових.

«Нам потрібно укомплектувати резерви. Серед наявних бригад «значна частина є порожніми. Потрібно виправити це, щоб у хлопців була нормальна ротація. Тоді їхній бойовий дух покращиться», — пояснив Зеленський.

Окрім того, зараз рф має перевагу в повітрі, що обмежує можливості України захищати міста й утримувати лінію фронту. Президент України пояснив, що для паритету з росією в повітрі Україні потрібно близько 120—130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків. Також важлива протиповітряна оборона — зараз Україна має лише 25% систем ППО від необхідного обсягу для захисту.

Також Зеленський розкритикував Захід за заборону для України на використання зброї, наданої Європою та США, для ударів по території росії.

«Вони можуть вдарити по нас зі своєї території — це найбільша перевага, яку має росія, і ми не можемо нічого зробити з їхніми системами [озброєння], розташованими на російській території, за допомогою західної зброї», — наголосив Зеленський.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитись у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.