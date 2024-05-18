Мінцифра спростила оновлення даних у ЦНАПах. Як це зробити

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УНІАН

Міністерство цифрової трансформації розробило електронний функціонал, який значно спростить процес оновлення даних у ЦНАПах і розвантажить військкомати.

Про це йдеться в розʼясненні Мінцифри.

Тепер військовозобовʼязаний українець чи українка може прийти до ЦНАПу, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх, а адміністратор внесе це в електронну систему. Інформація автоматично підтягнеться до реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг», а заявник отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

«Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу», — пояснили в міністерстві.

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Для оновлення даних із собою треба мати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків і мобільний телефон.

Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.