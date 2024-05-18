Росія атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури

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Уночі російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури в східному та центральному районах. Минулося без постраждалих.

Про це заявили в «Укренерго».

Споживачів не знеструмлювали. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що вночі російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.

Загалом у ніч проти 18 травня українські сили ППО знищили всі 13 дронів Shahed, які росіяни запустили по Україні.

Атака на українську енергетику

Протягом кількох днів для побутових і промислових споживачів в Україні вводять обмеження на електроенергію.

Усе через те, що 22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Зокрема, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.