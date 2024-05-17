«Не курʼєри чи ігорка». Міністр Федоров пояснив бронювання працівників Glovo, Visa і Favbet Tech

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив підстави для бронювання спеціалістів деяких технологічних та інноваційних бізнесів. Напередодні міністр економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання військовозобовʼязаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech та інших.

За словами Федорова, в Україні зараз 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній. Загалом у цій сфері працюють понад 300 тисяч співробітників, тобто серед них бронь мають 1,5%.

Разом частка ІТ у ВВП України становить майже 5% — торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 мільярда гривень податків. Це на 3,1 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, за словами Федорова, створює і зберігає майже три робочі місця в економіці.

«За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа «Дія.City» і саме інженери — наш стратегічний ресурс», — заявив Федоров.

Зараз заброньовані:

ТОВ «КОРТ» — 6 людей;

— 6 людей; ТОВ «Віза Україна» — 15 людей;

ТОВ «Гловоапп Україна» — 11 людей;

— 11 людей; Дочірнє підприємство «ССМ» — 6 людей;

ТОВ «Агрі Чейн» — одна людина;

ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК» — 15 людей.

Компанії, які подали заявки на бронювання, отримали статус критично важливих для економіки.

Михайло Федоров заявив, що тільки компанія «Віза» за минулий рік заплатила 146 мільйонів гривень податків. Він переконаний, що важливі для економіки підприємства мають бути заброньовані, щоб наповнювати бюджет.

Що передувало

16 травня депутат від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко опублікував фото документа Міністерства економіки, у якому йдеться про бронювання працівників кількох компаній. Серед них — ТОВ «Гловоапп Україна» (сервіс доставки Glovo) та ТОВ «Фавбет Тек», головним КВЕДом якого є компʼютерне програмування, а ще є КВЕД видання компʼютерних ігор. Вони отримали відстрочку від мобілізації терміном на 6 місяців — до 8 жовтня 2024 року.

Після реакції суспільства перший віцепремʼєр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання.