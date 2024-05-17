Сіярто заявив, що ветував у Раді Європи резолюцію, яка визнає формулу миру Зеленського єдиним мирним планом для України

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Peter Szijjarto / Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що наклав у Комітеті міністрів Ради Європи вето на резолюцію, яка визнає формулу миру президента України Володимира Зеленського єдиним припустимим мирним планом для України.

Сіярто, зокрема, нарікає на відсутність росії в Раді Європи — мовляв, Рада Європи могла б бути «чудовою платформою для розбудови миру, але після виключення росіян ця можливість втрачена».

«Замість того, щоб фантазувати про постачання зброї та ядерну війну, нам нарешті потрібні справжні мирні переговори. Справжні мирні переговори можливі лише тоді, коли всі ворогуючі сторони сядуть за стіл», — написав голова угорського МЗС.

За його словами, сьогодні Рада Європи хотіла ухвалити резолюцію, що мала визнати формулу миру Зеленського єдиним мирним планом, який слід розглянути й підтримати.

«Для нас це неприйнятно. Інші теж розробляли мирні плани, не гірші за плани українського президента. Я просив включити інші мирні плани до резолюції Ради Європи, але більшість відхилила це прохання. Ось чому я наклав вето, через це рішення Ради не було», — сказав Сіярто.

Що таке Українська формула миру

Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, зокрема військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування і відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту і побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включно з документом, підписаним всіма залученими сторонами.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток і стане платформою, що стимулюватиме майбутній мирний процес.

На саміт Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу, але не росію. Швейцарія вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

В Офісі президента додали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру. В Офісі президента зазначали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Як пише CNN Brasil, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не їхати на саміт миру, оскільки вважає що «немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві конфліктуючі сторони».

Лулу запрошував як швейцарський уряд, так і президент України. Бразильська дипломатія завжди наполягала на необхідності мирних переговорів, але не бачить сенсу в зустрічі без участі росіян.