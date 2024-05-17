У Євросоюзі призупинили мовлення ще чотирьох медіа, що поширювали російську пропаганду

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Рада ЄС призупинила мовлення ще чотирьох медіа на території Європейського Союзу, які поширюють російську пропаганду й підтримують війну рф проти України. Ідеться про «Голос Європи», РИА Новости , «Известия» та «Российскую газету».

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Установа зазначає, що згадані медіа перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва рф і відіграють важливу роль у підтримці війни проти України та дестабілізації ситуації в сусідніх країнах.

Однак, відповідно до Хартії Європейського Союзу про основоположні права, хоч мовлення згаданих медіа і призупинили, їхні працівники зможуть працювати на території Євросоюзу і, наприклад, брати інтервʼю.

У Раді ЄС зазначили, що росія систематично маніпулює медіа та інформацією, втручається і грубо викривлює факти, щоб виправдати та підтримати повномасштабну війну проти України, а також посилити дестабілізацію сусідніх країн і Євросоюзу. Росія неодноразово спрямовувала пропаганду та маніпуляцію фактами проти України й української влади, а також проти європейських політичних партій, особливо в періоди виборів.

Крім того, російська пропаганда спрямовувалась проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин і функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.

Що за медіа «Голос Європи»

Празький портал новин «Голос Європи» (Voice of Europe) поширював наративи, спрямовані на те, щоб переконати Європейський Союз припинити допомогу Україні. Чеська інформаційна служба безпеки (BIS) виявила, що проросійська пропагандистська мережа вела діяльність, яка «має серйозні наслідки для безпеки Чехії та ЄС». «Голос Європи» агітував проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Компанія-оператор вебсайту voiceofeurope.com, який також доступний німецькою мовою, зареєстрована в Празі. Медіа активне в соціальних мережах, таких як Facebook і X, де у нього понад 180 тисяч підписників.

Як пишуть у Spiegel, Медвечук використовував «Голос Європи» в кількох країнах Євросоюзу для «надання таємної фінансової підтримки обраним кандидатам на виборах до Європарламенту» і для «підтримки пропагандистської діяльності» проти України.

Кому платив «Голос Європи»

Деякі європейські політики працювали з новинним сайтом «Голос Європи» й отримували за це російські гроші, якими в певних випадках покривали витрати на свої кампанії на виборах до Європарламенту. Медіа публікувало заклики цих політиків до ЄС припинити допомогу Україні.

Гроші політикам передавали або готівкою під час особистих зустрічей у Празі, або переказували через криптовалюту. На це й на саму роботу сайту витратили шестизначну суму в євро.

У Spiegel додали, що політики ультраправої та проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) регулярно зʼявлялися на «Голосі Європи». Вони активно висвітлювали, наприклад, протести фермерів проти урядів Німеччини та Польщі чи акції проти міграції.