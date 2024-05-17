З Тиси дістали тіло вже 30-го потопельника
- Автор:
- Оля Березюк
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Румунські прикордонники в річці Тиса виявили тіло чоловіка з ознаками тривалого перебування у воді.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Загиблого знайшли вдень 16 травня, жодних документів при ньому не виявили. Наразі проводять заходи щодо встановлення особи потопельника, наголосили у ДПСУ.
Всього від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 30-й подібний випадок, зафіксований під час спроби перетнути кордон через Тису.
- Тиса — найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Вона тече в межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною, Румунією та Угорщиною, а також по кордону між Словаччиною та Угорщиною.