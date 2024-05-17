На відбудову Зміївської й Трипільської ТЕС виділили понад 1,5 млрд грн

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Кабінет міністрів України виділив на відбудову Зміївської ТЕС на Харківщині й Трипільської ТЕС на Київщині понад 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Державна компанія «Центренерго» отримала 726 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету, а ще 826 мільйонів гривень — з фонду ліквідації наслідків агресії.

«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», — написав Шмигаль.

Навесні 2024 року «Центренерго» втратило 100% генерації, оскільки російські окупанти ракетними й дроновими ударами знищили Зміївську ТЕС на Харківщині й Трипільську ТЕС на Київщині, а Вуглегірську ТЕС на Донеччині — окупували.

Атака на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Зокрема, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.