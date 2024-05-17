CNN: Президент Бразилії вирішив не брати участі в українському мирному саміті

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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не їхати на Глобальний саміт миру, який має відбутися 15—16 червня у Швейцарії.

Про це пише CNN Brasil з посиланням на джерела.

Швейцарський уряд запросив Лулу під час особистої зустрічі канцлера країни Ігнасіо Кассіса і міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри 30 квітня.

Президент України Володимир Зеленський також запросив Лулу взяти участь у саміті.

Джерело, близьке до міністра Вієйри, повідомило CNN, що канцлер Кассіс дуже наполягав на присутності бразильського президента на зустрічі, визнаючи важливість не лише Бразилії, але і її вплив серед країн, що розвиваються.

За даними бразильських дипломатичних джерел, Лула і Вієйра зустрілися цього тижня і вирішили, що президент не очолюватиме делегацію країну на саміті. Однак ще не вирішено, хто виконуватиме цю роль.

На думку Лули та МЗС Бразилії, бразильському лідеру «немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі дві сторони, що перебувають у конфлікті».

Бразильська дипломатія завжди наполягала на необхідності мирних переговорів, але не бачить сенсу в зустрічі без участі росіян.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України, який пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.

На саміт Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу, йдеться в повідомленні МЗС. Швейцарія вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

В Офісі президента додали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру.

В Офісі президента зазначали, що саміт миру виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.