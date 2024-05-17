Головком Сирський: Російські окупанти планують захопити Вовчанськ і наступати далі в український тил

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський протягом кількох днів працює в частинах, що ведуть бойові дії на Харківщині. За його словами, росіяни розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, щоб Україна була змушена задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Російські війська почали наступ значно раніше запланованого терміну, бо помітили перекидання українських підрозділів. Однак ворогу не вдалося прорвати оборону.

Зараз російські окупанти зосередилися на напрямку Стрілеча — Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

Для цього росія створила й суттєво посилила оперативно-тактичне угруповання військ «Север», до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

«Попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується. За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків», — написав Олександр Сирський.

І додав, що його робота також була націлена на використання української переваги в ударних БпЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ і артилерії, перегрупування військ, спрощення системи всебічного забезпечення.

Також головком перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

Ситуація на прикордонні Харківщини станом на 17 травня. deepstatemap.live

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.

Наступ на Сумщину

Головне управління розвідки Міноборони України очікує, що росіяни після активних дій на Харківщині почнуть наступ на Суми, аби розтягнути резерви українських військ і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах. На Сумщині продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів, а 13 травня почали евакуювати і жителів Білопілля та Ворожби.