На Харківському напрямку триває бій. Українські військові посилюють оборону

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На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі села Стариця. Ситуація у Вовчанську контрольована. На напрямку українські військові посилюють оборонні позиції і покращують тактичне положення.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки російських окупантів на напрямках Крохмальне — Берестове та Коломийчиха — М’ясожарівка. Українські війська ведуть штурмові дії, щоб покращити тактичне положення в напрямку Синьківка — Вільшана.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар — Роздолівка, Берестове — Виїмка, Миколаївка —Роздолівка.

На Краматорському напрямку росіяни шість разів намагалися прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили дві атаки. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка — Калинівка, Бахмут — Кліщіївка.

На Покровському напрямку триває шість атак противника на напрямках Очеретине — Новоолександрівка й Тоненьке — Уманське.

На Курахівському напрямку російське військо зробило сім спроб прорвати оборону українських військ на напрямках Мар’їнка — Георгіївка, Славне — Новомихайлівка, Славне — Парасковіївка, Солодке — Водяне, Солодке — Костянтинівка.

На Времівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання — Старомайорське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки на напрямку Олешківські Піски — Кринки, Козачі Лагері — Кринки.

З початку доби відбулося 60 боєзіткнень, 20 з яких ще тривають.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитись у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.