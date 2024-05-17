В енергосистемі України значний дефіцит — знеструмлення планують на вечір

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Тому 17 травня з півночі до восьмої ранку діяли вимкнення, їх поновлять з 19:00.

Про це пише «Укренерго».

Утім, протягом дня також можливі аварійні знеструмлення, якщо якийсь регіон перевищить визначені ліміти. Дізнатися про вимкнення світла можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

За минулу добу, 16 травня, активовували аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 16:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Пізніше, з 11:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

У ніч на 17 травня у Вінницькій області уламки російського дрона частково пошкодили обладнання місцевого обленерго, через що знеструмлювали понад 23 тисячі споживачів.

Загалом станом на ранок знеструмлені 427 населених пунктів.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.