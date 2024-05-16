У Молдові затвердили дату референдуму про вступ до ЄС

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Flickr / Konstantin T

Парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.

Про це пише NewsMaker.

За це проголосували 56 депутатів, 20 депутатів від опозиції утрималися, четверо проголосували проти.

Автори законопроєкту змінили запитання, що виноситься на референдум. Замість «Ви за приєднання Молдови до ЄС?» у бюлетені буде запитання «Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови». І два варіанти відповіді: «Так» і «Ні».

Один з авторів законопроєкту, депутатка Вероніка Рошка додала, що у виборчому бюлетені вкажуть конкретні зміни, які буде внесено до Конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують за.

У такому разі в преамбулі Конституції Молдови зʼявиться згадка про європейську ідентичність і незворотність європейського шляху розвитку Молдови.

У Конституції також зʼявиться окрема стаття «Європейська інтеграція». У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.

Ці поправки внесуть одразу після визнання Конституційним судом результатів референдуму, без додаткового голосування в парламенті.